Суд удовлетворил требование челябинской фирмы о взыскании с КБХА 100 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял решение полностью удовлетворить иск челябинского ООО «МС-Сталь» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения) о взыскании 101,8 млн руб. из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения договора поставки» по договору от 18 августа прошлого года. Информация об этом появилась в картотеке суда. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Летом 2023-го года челябинская компания подала к КБХА сразу шесть исков о взыскании в сумме 148,1 млн руб. В конце июля «МС-Сталь» ходатайствовала об отказе от четырех исков на 1,4 млн руб., 1,2 млн руб., 10,9 млн руб. и 14,1 млн руб. — в первом, третьем и четвертом случаях производство по делу было прекращено. Также один иск — на 18,7 млн руб. — был полностью удовлетворен.

По данным Rusprofile.ru, ООО «МС-Сталь» было зарегистрировано в Челябинске в 2020 году для оптовой неспециализированной торговли. Гендиректор и бенефициар — Марат Сафин. Выручка компании в 2022 году выросла на 1 896% и составила 453 млн руб. (в 2021-м — 22,7 млн руб.)., чистая прибыль увеличилась на 6 868% и составила 35 млн руб. (506 тыс. руб.).

Мария Старикова