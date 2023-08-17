Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд удовлетворил требование челябинской фирмы о взыскании с КБХА 100 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял решение полностью удовлетворить иск челябинского ООО «МС-Сталь» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения) о взыскании 101,8 млн руб. из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения договора поставки» по договору от 18 августа прошлого года. Информация об этом появилась в картотеке суда. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Летом 2023-го года челябинская компания подала к КБХА сразу шесть исков о взыскании в сумме 148,1 млн руб. В конце июля «МС-Сталь» ходатайствовала об отказе от четырех исков на 1,4 млн руб., 1,2 млн руб., 10,9 млн руб. и 14,1 млн руб. — в первом, третьем и четвертом случаях производство по делу было прекращено. Также один иск — на 18,7 млн руб. — был полностью удовлетворен.

По данным Rusprofile.ru, ООО «МС-Сталь» было зарегистрировано в Челябинске в 2020 году для оптовой неспециализированной торговли. Гендиректор и бенефициар — Марат Сафин. Выручка компании в 2022 году выросла на 1 896% и составила 453 млн руб. (в 2021-м — 22,7 млн руб.)., чистая прибыль увеличилась на 6 868% и составила 35 млн руб. (506 тыс. руб.).

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...