В Башкирии увеличили срок для осужденной за взятки экс-директора Дворца молодежи

Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры, ужесточил наказание для бывшего директора городского Дворца молодежи в Октябрьском Натальи Спириной. Ранее она была признана виновной в вымогательстве взяток (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд первой инстанции приговорил ее к шести годам исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на пять лет. Апелляционная инстанция увеличила срок лишения свободы до восьми лет, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что госпожа Спирина с 2018 года получала от сотрудников учреждения вознаграждение за покровительство и неприменение в отношении них мер дисциплинарного взыскания. Общий размер переданных ей подчиненными средств превысил 700 тыс. руб. Также она фиктивно трудоустроила в МБУ «Дворец молодежи» восьмерых человек и заполняла за них табели учета рабочего времени. Начисленную им зарплату в размере 1 млн руб. руководитель присвоила.

Наталья Балыкова

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