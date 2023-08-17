РПЦ поддержала закон госсобрания Башкирии о запрете пропаганды чайлдфри

Московский патриархат поддержал инициированный депутатами госсобрания Башкирии законопроект о запрете пропаганды чайлдфри после корректировок. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в первый раз башкирские парламентарии выступили с законотворческой инициативой еще в сентябре 2022 года. В разработанном ими тексте проекта предлагалось расширить перечень запрещенной для распространения среди несовершеннолетних информации, включив в него пропаганду «добровольного отказа от рождения детей и идеологии бездетности».

На законопроект дважды поступали отрицательные отзывы кабмина. Затем текст документа вызвал вопросы у Русской православной церкви, усмотревшей в нем угрозу для монашеского образа жизни.

В июне госсобрание направило в Госдуму скорректированную редакцию законопроекта. В нем сейчас предусмотрено, что информация об отказе от рождения детей, связанном с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями, не будет относиться к запрещенной.

Наталья Балыкова

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