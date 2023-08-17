Нулевые чтения бюджета Петербурга начнутся с рассмотрения финансирования госпрограм

Обсуждение распределения городского бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года так называемые нулевые чтения стартуют в Законодательном собрании (ЗакС) в пятницу, 25 августа. Они начнутся с рассмотрения финансирования государственных программ, сообщил в своем Telegram-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

По его словам, депутаты подготовили пакет предложений по итогам работы с администрациями районов, различными комитетами и жителями города.

«В этом году мы вновь скорректировали формат «нулевых чтений». Расходную часть рассмотрим в разрезе исполнения 18-ти государственных программ Петербурга. Это даст нам возможность подойти к планированию глобальнее: учитывая и макроэкономические, и целевые показатели, которые заложены в Стратегию развития города»,— уточнил спикер ЗакСа.

Главными приоритетами финансирования господин Бельский назвал исполнение всех социальных обязательств и реализацию национальных проектов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала года резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» отчислили в бюджеты всех уровней 4,3 млрд рублей.

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