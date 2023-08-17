В Усть-Лабинске сгорел жилой дом на улице Революционной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило диспетчеру 16 августа в 21:46. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 70 кв. м. При тушении использовали два ствола «Курс-8». Ликвидировать пожар удалось к 22:24.

К ликвидации возгорания привлекли пять человек личного состава МЧС России и две единицы техники. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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