В Свердловской области ожидается жаркая погода выше 30 градусов

В Свердловской области и Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается жаркая погода и кратковременные дожди и грозы. Согласно данным Уральского гидрометцентра, сегодня, 17 августа в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +27...+32. В Екатеринбурга также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха оставит +28...+30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В пятницу, 18 августа в Свердловской области прогнозируют переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — +12...+17, днем — +28...+33. Ветер будет западным 2-7 м/с. В Екатеринбурге будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит +15...+17, а днем — +29...+31. Ветер в уральской столице будет западный 2-7 м/с.

В субботу, 19 августа в по области также ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью опустится до +14...+19, днем поднимется до +26...+31, на севере будет +19...+24. В Екатеринбурге в праздничную субботу будет переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +17...+19, днем — +28...+30. Ночью будет западный ветер 2-7 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с.

Синоптики также предупреждают, что с 17 по 19 августа местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте