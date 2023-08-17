В Екатеринбурге вырос спрос на школьных учителей, предлагают платить до 70 тысяч

В Екатеринбурге в преддверии начала учебного года вырос спрос на учителей. По данным сервиса hh.ru, количество вакансий в сфере «Наука, образование» в Свердловской области в июле выросло на 13% по сравнению с июнем.

Средняя предлагаемая зарплата в регионе в этом году составляет 40,9 тыс. руб. Год назад было 37,4 тыс. руб. На сегодняшний день большая часть вакансий для преподавателей открыта онлайн-школами и центрами дополнительного образования. Спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования, а также специалисты по подготовке к ЕГЭ.

Среди вакансий с самым высоким предложением по заработной плате в регионе является академический директор (завуч начальной школы). На руки предлагают платить 70 тыс. руб. В среднюю общеобразовательную школу №59 ищут учителя русского языка и литературы с зарплатной от 60 тыс. руб. Столько же предлагают учителю начальных классов в частной организации. Учителю физики в школе №102 готовы платить от 50 до 70 тыс. руб., а учителю математики в школе №86 от 50 до 60 тыс. руб. до вычета налогов.

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