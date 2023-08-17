В Сочи карета скорой помощи сбила пешехода и опрокинулась в кювет

В Лазаревском районе Сочи карета скорой помощи сбила 65-летнюю женщину, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом сообщила пресс-служба УВД курорта.

По данным ведомства, в автомобиле перевозили мужчину с тяжелой травмой головы. В Лазаревском районе 65-летняя женщина стала переходить дорогу, не обращая внимания на мигалки и звуковые сигналы направлявшегося в больницу автомобиля скорой. Водитель спецтранспорта попытался уйти от столкновения, но из-за большой скорости мужчина потерял управление, из-за чего автомобиль перевернулся и упал в придорожный кювет.

Женщину-пешехода доставили в больницу с травмами. Мужчину, которого везли в больницу, эвакуировала другая бригада медиков.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Анастасия Донскова

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