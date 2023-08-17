В Новосибирске осудили подростков по делу о подготовке теракта

1-м Восточный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело двух участников запрещенной в РФ террористической организации National Socialism/White Power, которые, по данным спецслужб, готовили теракт в новосибирском филиале паспортно-визового сервиса МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России. 17-летнего жителя Новосибирска трибунал приговорил к четырем годам лишения свободы, 16-летнего подростка из города Новотроицка Оренбургской области — к трем годам. Срок оба будут отбывать в воспитательной колонии.

По данным следствия, в августе 2022 года сотрудники органов безопасности предотвратили подрыв самодельной бомбы в здании филиала паспортно-визового сервиса МВД России в Новосибирске. Его, как установили силовики, готовил 17-летний молодой человек по мотивам национальной ненависти к выходцам из стран Центральной Азии. Парень сделал взрывное устройство и испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Установлено, что инструкции по подрыву СВУ и изготовлению взрывчатых веществ он получил от модератора чата в мессенджере Telegram, сторонника запрещенной идеологии, который находился в Челябинске. Подозреваемых задержали.

При проведении обыска по месту проживания новосибирца оперативники изъяли доказательства, подтверждающие его причастность к деятельности террористической организации, мобильный телефон, содержащий переписку с обсуждением готовящегося теракта, а также химические компоненты, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

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Илья Николаев