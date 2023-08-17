Стекольный завод планируется построить в Анжеро-Судженске

Вопрос создания стекольного завода в Анжеро-Судженске рассматривают власти Кузбасса. «Растут темпы строительства, существует огромная потребность в стеклопакетах, а у вас есть для этого сырье. Кроме того, будет дозагружена подстанция с большими мощностями»,– сказал на встрече с главой Анжеро-Судженска Дмитрием Ажичаковым губернатор Сергей Цивилев.

В 2017 году башкирское «Салаватстекло» рассматривало возможность построить завод по производству флоат-стекла в Кузбассе. В Анжеро-Судженске компании был предложен земельный участок площадью 20 га вблизи подстанции Мазутная 110/6 кВ. Также «Салаватстекло» рассматривало возможность строительства завода в Новосибирской области. Инвестиции в проект оценивались в 8,5 млрд руб. Однако проект компании так и не было реализован в Сибири.

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Оксана Павлова