На День города в Екатеринбург приедет делегация из ДНР

Делегация из Макеевки Донецкой Народной Республике (ДНР) примет участие в мероприятиях к 300-летию Екатеринбурга, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. Напомним, Макеевка является подшефной территорией Свердловской области.

«Делегация из Макеевки приедет на юбилейные торжества в Екатеринбург. Они приедут по приглашению главы города. Будут знакомиться с городом, будут участвовать в юбилейных мероприятиях на протяжении четырех дней»,— рассказал господин Радченко. Ожидается, что среди гостей города будут не только чиновники.

Ранее начальник управления культуры администрации города Илья Марков заявлял, что на 300-летие уральской столицы также приедут представители гости из Белоруссии, Китая и других стран.

Празднование 300-летия Екатеринбурга происходить с 12 по 19 августа. Сегодня, 17 августа, на главной сцене пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург». Ведущим станет Дмитрий Хрусталев, выступит группа «Банд’Эрос». В парк им. Маяковского откроют Летний театр, выступят пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр, а 19 августа от Свердловского рок-клуба – группы «Агата Кристи», «Чайф», «ТОП» и «Урфин Джюс», а также Вячеслав Бутусов и Настя Полева.

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