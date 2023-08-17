Главные новости к утру 17 августа

Вводить нормативы по продажам экспортерам валютной выручки, а также ограничивать движение капитала в России пока не будут. По словам источников «Ведомостей», такое решение приняли на встрече президента Владимира Путина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в серии пенальти обыграл испанскую команду «Севилья» и впервые выиграл Суперкубок UEFA.

Страны ЭКОВАС начали активацию сил быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере.

Советник командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат заявил, что Украина, вероятно, не получит американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года.

В России в 2022 году было совершено на 2% преступлений меньше, чем годом ранее. Аналитики проекта «Если быть точным», проанализировав данные портала правовой статистики Генпрокуратуры, связывают это с тем, что из повседневной жизни «вынуто несколько сотен тысяч молодых мужчин». Самая сложная ситуация с преступностью в 2022 году была в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае и Туве.

В России необходимо совершенствовать методику учета причин смертности, поскольку в статистике многих регионов доля смертей от неустановленных причин чрезмерно велика, следует из работы экспертов НИУ ВШЭ.

Во всем Ливане нет электроэнергии на протяжении десяти часов. Две тепловые электростанции перестали подавать энергию из-за неуплаты долга в валюте. Без электроэнергии остались государственные учреждения, международный аэропорт Бейрута. Прекратили работу станции, перекачивающие питьевую воду в регионы Ливана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Полом Уиланом, который осужден в России по статье о шпионаже. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле увеличился на 84% год к году: экспорт автобусов и грузовых автомобилей вырос на 60,2%. Такой показатель связан с тем, что с 9 августа в рамках санкций Япония запретила поставки в Россию бензиновых и дизельных авто с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридных машин.

Как выяснил «Ъ», энергетики просят Минэнерго снизить целевые показатели по удельному расходу топлива на производство электроэнергии.

Консалтинговые компании отмечают новый всплеск обращений IT-бизнеса за консультациями по открытию представительств в дружественных государствах: ОАЭ, Индии и странах СНГ.

FIDE запретила трансгендерным женщинам выступать на женских турнирах по шахматам.

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