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Военные РФ задержали в Херсонской области украинца по подозрению в шпионаже

Российские военные в подконтрольной России части Херсонской области задержали 54-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Как сообщила пресс-служба ФСБ, мужчина собирал данные о местах дислокации российских военных.

«Установлено, что лицо, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получило от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера»,— говорится в сообщении пресс-службы ФСБ, которое приводит «Интерфакс».

Сообщается, что мужчина следил за военными, а также говорил с местными жителями, чтобы узнать места дислокации военной техники и личного состава вооруженных сил. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

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