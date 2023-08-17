Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В горах Северного Кавказа ожидают сход селей из-за таяния ледников

Длительная жаркая погода привести на этой неделе к таянию ледников в горах Северо-Кавказского федерального округа. Это спровоцирует сход селевых потоков. Об этом предупредил научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В горных районах Северо-Кавказского федерального округа продолжительные высокие температуры воздуха могут привести к таянию ледников, что повышает вероятность схода селевых потоков»,— говорится в сообщении института (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, эксперты предупреждают о рисках подтопления пониженных участков местности в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области.

12 августа в районе «Судейские ночевки» на высоте 3500 м в Черекском районе Кабардино-Балкарии обвалилась горная порода с горы Дых-Тау. В это время там ночевали туристы из Санкт-Петербурга. Один мужчина погиб.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...