В горах Северного Кавказа ожидают сход селей из-за таяния ледников

Длительная жаркая погода привести на этой неделе к таянию ледников в горах Северо-Кавказского федерального округа. Это спровоцирует сход селевых потоков. Об этом предупредил научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В горных районах Северо-Кавказского федерального округа продолжительные высокие температуры воздуха могут привести к таянию ледников, что повышает вероятность схода селевых потоков»,— говорится в сообщении института (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, эксперты предупреждают о рисках подтопления пониженных участков местности в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области.

12 августа в районе «Судейские ночевки» на высоте 3500 м в Черекском районе Кабардино-Балкарии обвалилась горная порода с горы Дых-Тау. В это время там ночевали туристы из Санкт-Петербурга. Один мужчина погиб.

Анастасия Ларина