Власти Украины надеются на приглашение страны на саммит G20

Власти Украины обсуждают с партнерами участие в саммите G20. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. По словам министра, Украина заинтересована в участии, поскольку на саммите будут обсуждать экономические проблемы.

«Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных — и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита (G20). Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы получить приглашение на саммит»,— заявил Николай Точицкий, его слова приводит «Европейская правда».

При этом ранее министр иностранных дел Индии, председательствующей в этом году в G20, заявил, что Владимира Зеленского не пригласили, поскольку на саммите буду обсуждать проблемы глобального экономического роста, а не вопросы глобальной безопасности, как на Совбезе ООН.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украину затаскивают в Индию».