В Финляндии появится крупнейшее в ЕС хранилище на случай ядерной угрозы

В Финляндии к 2024 году создадут крупнейшее в Евросоюзе стратегическое хранилище средств реагирования и медикаментов для возникновения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Об этом сообщается на сайте МВД Финляндии.

В хранилище будут хранить защитное снаряжение, контрольно-измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, лекарства и вакцины. Их могут использовать при возникновении чрезвычайных ситуаций в особенности в странах Северной и Восточной Европы.

Аналогичные хранилища создадут во Франции, Польше и Хорватии, но во Финляндии будет создано крупнейшее из них. Первые запасы поступят в хранилище в начале 2024 года. В начале года Финляндия получила на этот проект от Еврокомиссии €242 млн.

В августе 2022 года Евросоюз передал Украине 5,5 млн таблеток йодида калия, чтобы защитить украинцев от потенциального радиационного облучения при аварии на Запорожской АЭС.

Анастасия Ларина