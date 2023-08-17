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Коммерсантъ FM
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МИД Армении: ситуация в Карабахе может подорвать мирный процесс на Южном Кавказе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе может подорвать мирный процесс на Южном Кавказе. Он сказал это на заседании Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Перспективы стабильности в нашем регионе подрывает Азербайджан, создавая гуманитарную катастрофу в Карабахе. Текущая ситуация в Нагорном Карабахе может привести к подрыву мирного процесса на Южном Кавказе»,— сказал министр иностранных дел Армении (цитата по ТАСС).

Министр также заявил, что альтернативы Лачинскому коридору, соединяющему Армению с Нагорным Карабахом, не существует, а все остальные каналы связи можно обсудить после начала диалога между Баку и Степанакертом.

По словам министра, из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора в Нагорном Карабахе от недоедания страдают 30 тыс. детей. После этого заявления в ООН призвали не мешать доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

При этом постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на том же заседании обвинил Армению в манипулировании гуманитарной ситуацией в Карабахе.

11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. В МИД Армении заявили, что народ Карабаха «стоит на грани полной гуманитарной катастрофы». Власти Нагорного Карабаха обвиняют Азербайджан в геноциде. При этом МИД Азербайджана утверждает, что Армения планирует привлечь в регион «третьи страны».

Подробнее — в материале «Армения запросила Совбез ООН».

Анастасия Ларина

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