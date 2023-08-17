Финансовые показатели крупнейших брокерских компаний (1 пол. 2023 года)

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (млрд руб.) Изм. за год (%) В том числе по брокерской деятельности Чистая прибыль/убыток (млрд руб.) Счета клиентов (млрд руб.) Изм. с начала года (%) 1 пол. 2023 года 1 пол. 2022 года БКС 9,34 14,0 7,67 1,98 0,01 80,27 -4,8 БК «Регион» 2,68 -11,5 н.д. 1,88 2,91 60,12 -10,0 «Ай Ти Инвест» 2,53 100,3 2,14 -0,11 1,12 9,63 -9,0 «Финам» 2,27 37,2 1,66 0,04 -0,83 53,14 27,9 «Тринфико» 1,91 4 013,8 1,89 0,72 0,01 1,63 289,2 «Сбербанк КИБ» 1,89 196,8 н.д. 12,48 -10,40 1,00 -74,2 «Открытие брокер» 1,64 -16,0 н.д. -0,39 0,10 8,41 -60,8 «Цифра брокер» 1,28 6,5 1,13 0,81 -1,33 36,40 -24,0 «Ренессанс Брокер» 1,27 146,7 0,36 1,76 -1,79 8,29 -24,3 ИК «Лидер» 1,16 — н.д. 0,76 -0,02 0,00 0,0 «Арована Капитал» 1,07 484,9 0,002 0,33 -7,46 — — ИФК «Солид» 0,85 177,3 н.д. 0,29 0,11 5,63 338,6 «Алор+» 0,65 154,1 0,57 0,73 0,69 4,32 -25,5 «КИТ Финанс» 0,55 677,6 0,50 0,03 0,02 11,40 30,1 «Дженерал Инвест» 0,48 201,2 0,46 0,02 -0,36 2,02 -3,8 «ВТБ Капитал Трейдинг» 0,46 — н.д. 0,22 0,13 — — БК «Платформа» 0,41 2,8 0,22 -0,01 0,27 6,20 -3,5 «Москва Сити Секьюритиз» 0,40 -13,4 0,39 0,38 0,10 0,48 31,5 «Ива Партнерс» 0,34 112,5 н.д. 0,72 -0,13 9,18 350,4 «Велес Капитал» 0,31 -34,4 0,28 0,04 0,08 14,94 -18,7