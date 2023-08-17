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Коммерсантъ FM
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Финансовые показатели крупнейших брокерских компаний (1 пол. 2023 года)

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (млрд руб.) Изм. за год (%) В том числе по брокерской деятельности Чистая прибыль/убыток (млрд руб.) Счета клиентов (млрд руб.) Изм. с начала года (%)
1 пол. 2023 года 1 пол. 2022 года
БКС 9,34 14,0 7,67 1,98 0,01 80,27 -4,8
БК «Регион» 2,68 -11,5 н.д. 1,88 2,91 60,12 -10,0
«Ай Ти Инвест» 2,53 100,3 2,14 -0,11 1,12 9,63 -9,0
«Финам» 2,27 37,2 1,66 0,04 -0,83 53,14 27,9
«Тринфико» 1,91 4 013,8 1,89 0,72 0,01 1,63 289,2
«Сбербанк КИБ» 1,89 196,8 н.д. 12,48 -10,40 1,00 -74,2
«Открытие брокер» 1,64 -16,0 н.д. -0,39 0,10 8,41 -60,8
«Цифра брокер» 1,28 6,5 1,13 0,81 -1,33 36,40 -24,0
«Ренессанс Брокер» 1,27 146,7 0,36 1,76 -1,79 8,29 -24,3
ИК «Лидер» 1,16 н.д. 0,76 -0,02 0,00 0,0
«Арована Капитал» 1,07 484,9 0,002 0,33 -7,46
ИФК «Солид» 0,85 177,3 н.д. 0,29 0,11 5,63 338,6
«Алор+» 0,65 154,1 0,57 0,73 0,69 4,32 -25,5
«КИТ Финанс» 0,55 677,6 0,50 0,03 0,02 11,40 30,1
«Дженерал Инвест» 0,48 201,2 0,46 0,02 -0,36 2,02 -3,8
«ВТБ Капитал Трейдинг» 0,46 н.д. 0,22 0,13
БК «Платформа» 0,41 2,8 0,22 -0,01 0,27 6,20 -3,5
«Москва Сити Секьюритиз» 0,40 -13,4 0,39 0,38 0,10 0,48 31,5
«Ива Партнерс» 0,34 112,5 н.д. 0,72 -0,13 9,18 350,4
«Велес Капитал» 0,31 -34,4 0,28 0,04 0,08 14,94 -18,7

За исключением компании «Атон», не опубликовавшей отчетность.

БК — брокерская компания, ИК — инвестиционная компания, ИФК — инвестиционно-финансовая компания.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

Н.д. — нет данных.

Источник: по данным отчетности компаний.

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