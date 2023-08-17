Финансовые показатели крупнейших брокерских компаний (1 пол. 2023 года)

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|Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|В том числе по брокерской деятельности
|Чистая прибыль/убыток (млрд руб.)
|Счета клиентов (млрд руб.)
|Изм. с начала года (%)
|1 пол. 2023 года
|1 пол. 2022 года
|БКС
|9,34
|14,0
|7,67
|1,98
|0,01
|80,27
|-4,8
|БК «Регион»
|2,68
|-11,5
|н.д.
|1,88
|2,91
|60,12
|-10,0
|«Ай Ти Инвест»
|2,53
|100,3
|2,14
|-0,11
|1,12
|9,63
|-9,0
|«Финам»
|2,27
|37,2
|1,66
|0,04
|-0,83
|53,14
|27,9
|«Тринфико»
|1,91
|4 013,8
|1,89
|0,72
|0,01
|1,63
|289,2
|«Сбербанк КИБ»
|1,89
|196,8
|н.д.
|12,48
|-10,40
|1,00
|-74,2
|«Открытие брокер»
|1,64
|-16,0
|н.д.
|-0,39
|0,10
|8,41
|-60,8
|«Цифра брокер»
|1,28
|6,5
|1,13
|0,81
|-1,33
|36,40
|-24,0
|«Ренессанс Брокер»
|1,27
|146,7
|0,36
|1,76
|-1,79
|8,29
|-24,3
|ИК «Лидер»
|1,16
|—
|н.д.
|0,76
|-0,02
|0,00
|0,0
|«Арована Капитал»
|1,07
|484,9
|0,002
|0,33
|-7,46
|—
|—
|ИФК «Солид»
|0,85
|177,3
|н.д.
|0,29
|0,11
|5,63
|338,6
|«Алор+»
|0,65
|154,1
|0,57
|0,73
|0,69
|4,32
|-25,5
|«КИТ Финанс»
|0,55
|677,6
|0,50
|0,03
|0,02
|11,40
|30,1
|«Дженерал Инвест»
|0,48
|201,2
|0,46
|0,02
|-0,36
|2,02
|-3,8
|«ВТБ Капитал Трейдинг»
|0,46
|—
|н.д.
|0,22
|0,13
|—
|—
|БК «Платформа»
|0,41
|2,8
|0,22
|-0,01
|0,27
|6,20
|-3,5
|«Москва Сити Секьюритиз»
|0,40
|-13,4
|0,39
|0,38
|0,10
|0,48
|31,5
|«Ива Партнерс»
|0,34
|112,5
|н.д.
|0,72
|-0,13
|9,18
|350,4
|«Велес Капитал»
|0,31
|-34,4
|0,28
|0,04
|0,08
|14,94
|-18,7