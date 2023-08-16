Белгородский губернатор подтвердил наличие средств на восстановление жилья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения жителей в социальных сетях о том, что у региональных властей «якобы есть проблемы с деньгами на восстановление» пострадавших при обстрелах домов. «Спешу всех успокоить: проблем с финансированием нет. Но если вдруг они возникнут, мы готовы их оперативно решать»,- написал вечером 16 августа в своем телеграм-канале господин Гладков.

Такое заявление он сделал после «контрольной» поездки в Шебекино и Новую Таволжанку, где продолжаются ремонты в пострадавших от атак ВСУ зданиях. По данным губернатора, на сегодня в городе «закрыли тепловой контур» на 668 поврежденных объектах, в селе – на 293. Из 150 тыс. кв. м поврежденной кровли в обоих населенных пунктах восстановили более 110 тыс. кв. м. Из 25 тыс. кв. м оконных блоков, заменили почти 22 тыс. кв. м.

«Повторю, что задача первого этапа восстановления – закрыть контур, чтобы дождь не попадал в квартиры и не разрушал жилье. Делаем крышу, вставляем окна и только потом переходим к внутренней отделке. Потому что это процесс более длительный. Здесь нужно согласовывать с жильцами материалы: плитку, обои, откосы, шторы, карнизы и другое. Третьим этапом восстанавливаем хозпостройки. И, как всегда, снимаем объекты с контроля только по итогу полученных расписок от собственников»,- напомнил господин Гладков.

Владимир Зоркий