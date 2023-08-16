Главные новости за 16 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Крыму предпринимателей готовят к подаче исков к Украине в связи с ущербом от водной блокады, а также повреждений Крымского моста и дорог
Власти Кубани разработают стратегию развития побережья Азовского моря
В Сочи бродячая кошка забралась на открытую часть трансформатора, что повлекло за собой взрыв распределительного устройства и отключение водоснабжения
Строительство нового Федоровского гидроузла в Краснодарском крае начнется в 2024 году. Проектный срок работ составит ориентировочно три года
Власти Кубани пообещали компенсировать 50% затрат аграриев на борьбу с саранчой
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что курорты полуострова загружены на 60%
На Кубани из-за сильной засухи пострадала часть урожая.
Арбитражный суд Кубани признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении Тихорецкого завода «Красный молот», выпускавшего в войну бронепоезда, а в последние годы — топливозаправщики и оборудование для нефтеперерабатывающих заводов
Начальник отдела криптографической защиты информации в структуре кубанского главка МВД, ответственный за работу информационных систем, подозревается в получении взяток от коллег за предоставление возможности пользоваться полицейскими базами.
Армавирский завод стальных конструкций «Кубань» выпустил первую сотню железнодорожных вагонов после прихода нового инвестора и получения господдержки
Полиция Кубани к муниципальным выборам, которые намечены на 9 и 10 сентября, перейдет на режим усиленного несения службы.
В Анапе коммерсанта, который самовольно занял земельный участок на острове Утриш и обустроил на нем кафе, привлекут к административной ответственности.
В Адыгее нашли тело подростка, прыгнувшего в реку и затянутого под воду течением
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