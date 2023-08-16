Главные новости за 16 августа. Белгород, Воронеж, Липецк

Белгородский суд признал четырех полицейских виновными в избиении задержанного. Им назначили каждому условный срок лишения свободы с испытательным сроком в три года.

До трех выросло количество пострадавших при вчерашнем обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области.

Липецкий суд признал займы между структурами «Рошен» на 893 млн рублей мнимыми.

Воронежская область стала третьей в России по объему произведенного в 2022 году меда.

Белгородцу ограничили свободу на три с половиной года за хранение патронов и конопли.

Воронежская компания «Выбор» отказалась от концепции победителя конкурса на лучший проект жилкомпекса на месте снесенного хлебозавода №1 в облцентре.

«Белгородская ипотечная корпорация» выкупила недостроенный бизнес-центр в городе за 52 млн рублей.

Экс-сотрудницу липецкого райотдела судебных приставов будут судить за хищения.

Шебекинский райсуд Белгородской области оштрафовал Максима Исаева за попытку незаконного пересечения госграницы в мае этого года.

Воронежская область вошла в десятку регионов России с наибольшим объемом произведенного мусора в 2022 году. На нее приходится 2,1% от всех ТКО страны.