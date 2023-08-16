В Адыгее подросток прыгнул в реку с обрыва и погиб

Прокуратура Адыгеи проконтролирует проверку инцидента с утонувшим в реке Белая подростком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Сообщается, что в минувшее воскресенье в районе поселка Тульский Майкопского района подросток прыгнул с выступа высотой 3-4 м в реку, после чего его унесло вниз по течению и затянуло под воду. Местные жители нашли его тело только в среду.

По данному факту республиканское СУ СКР органидовало доследственную проверку, ход которой поставлен на контроль прокуратурой Майкопского района.

В настоящее время следователи устанавливают точную причину смерти юноши, для этого назначена судебно-медицинская экспертиза.

Михаил Волкодав

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. Михаил Волкодав

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