В Адыгее подросток прыгнул в реку с обрыва и погиб

Прокуратура Адыгеи проконтролирует проверку инцидента с утонувшим в реке Белая подростком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Сообщается, что в минувшее воскресенье в районе поселка Тульский Майкопского района подросток прыгнул с выступа высотой 3-4 м в реку, после чего его унесло вниз по течению и затянуло под воду. Местные жители нашли его тело только в среду.
По данному факту республиканское СУ СКР органидовало доследственную проверку, ход которой поставлен на контроль прокуратурой Майкопского района.
В настоящее время следователи устанавливают точную причину смерти юноши, для этого назначена судебно-медицинская экспертиза.
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