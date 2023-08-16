Кубань отправила в Геническ оборудование и снаряжение для пожарных

Власти Кубани передали Геническу Херсонской области с оборудование для восстановления полноценной работы пожарной охраны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Всего в перечень переданного имущества входит более 400 наименований снаряжения, в том числе напорные рукава, мотопомпы для откачки воды, бензогенераторы, пенообразователи, лестницы, а также 100 комплектов спецодежды пожарного.
Все это в Херсонскую область отвез министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.
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