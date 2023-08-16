Петербургский «Авангард» обжаловал торги липецких дорожников на 2 млрд рублей

Выбор подрядчика для второго и четвертого этапа ремонта дорог в Липецкой области приостановлен из-за жалоб петербургского ООО «Авангард». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Торги по поиску подрядчиков для первого – четвертого этапа ремонта дорог в регионе в 2024 году были объявлены в конце июля. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 4 млрд руб., второго и четвертого этапа — около 2 млрд руб.

Второй этап работ предполагает ремонт 65,4 км дорог в Елецком, Липецком и Грязинском, Становлянском, Задонском, Краснинском, Чаплыгинском и Лебедянском районах. Четвертый — 57,9 км дорог в Добровском, Чаплыгинском, Толстовском, Задонском и Лебедянском районах.

По мнению «Авангарда», дорожное агентство Липецкой области как заказчик требует выполнить работы на участках, которые технологически и функционально не связаны друг с другом. Из-за этого исполнение контракта одним подрядчиком, у которого нет филиалов во всех этих районах, «значительных трудовых и финансовых ресурсов» — «является заведомо невозможным».

«Указанными действиями по укрупнению лота заказчик ограничивает конкуренцию, что повлечёт отказ от участия в торгах лиц, заинтересованных в выполнении работ в определенном районе, на определенной территории»,— считает петербургская компания и просит ФАС признать жалобу обоснованной. Она находится на стадии рассмотрения.

По данным Rupsrofile.ru, ООО «Авангард» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 30 декабря 2022 года для прочих строительно-монтажных работ. Генеральный директор и бенефициар — Григорий Филюшкин. Он также контролирует петербургское ООО «Табак спектрум», которое занимается оптовой торговлей табачными изделиями.

Как московское ООО «Лидер» обжаловало тендер тамбовских дорожников на 1,19 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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