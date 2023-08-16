Прокуратура взялась за коммерсанта, обустроившего кафе на острове Утриш

В Анапе коммерсанта, который самовольно занял земельный участок на острове Утриш и обустроил на нем кафе, привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт газеты «Анапское Черноморье» Фото: сайт газеты «Анапское Черноморье»

Новороссийская транспортная прокуратура выявила нарушение в ходе проверки исполнения законодательства при использовании государственного имущества, находящегося на праве оперативного управления ФГУП «Росморпорт».

По этому факту надзорное ведомство уже направило в Анапский городской суд иск о понуждении предприимчивого гражданина освободить земельный участок. Кроме того, прокурор инициировал возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие части земельного участка).

В начале августа экоактивисты Новороссийска сообщили об очередной попытке местных бизнесменов оборудовать для отдыха остров Суджук в Цемесской бухте. Они завезли на остров лежаки, навесы, урны и начали возводить некапитальное строение.

В Новороссийске неизвестные лица оборудуют пляж на опасном острове Суджук Власти города сообщают, что не выдавали разрешение на застройку острова, так как территория не является муниципальной. Вместе с тем мэрия уведомила Кубанское бассейновое водное управление и другие федеральные ведомства о фактах размещения элементов благоустройства на острове Суджук. Поиск лиц, которые завезли стройматериалы и пляжный инвентарь на остров, продолжается. Читать далее

. Михаил Волкодав

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