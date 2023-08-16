Из Ярославля могут запустить прямые авиарейсы в Минск

Ярославские власти намерены запустить прямое авиасообщение между регионом и Минском. Эту возможность губернатор Михаил Евраев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым в рамках его визита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В рамках встречи стороны договорились в дальнейшем усиливать сотрудничество в промышленной, культурной и туристической сферах. Был поднят вопрос и о запуске прямого авиасообщения. По мнению ярославского губернатора, это поможет развитию туризма и бизнес-связей.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что региональные власти также намерены запустить прямые рейсы в Узбекистан. Эту идею губернатор обсуждал с послом Узбекистана в России Бортижоном Асадовым.

Алла Чижова