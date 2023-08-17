Когда в обществе обострились проблемы со взаимопониманием и здоровые люди друг друга не слышат или отказываются это делать, студенты с нарушением слуха, поставили документальный спектакль, чтобы рассказать о себе, доказывая творчеством, что все возможно.
Художественный руководитель курса, режиссер спектакля «Как это сказать?» Екатерина Мигицко и актеры Собит Ахмедов, Ангелина Варганова, Иван Захаров, Константин Котерев, Татьяна Напалкина, Валерия Паршакова — в фотогалерее «Ъ-СПб»
«Как это сказать?»
Дипломная работа студентов актерского факультета Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) (г. Москва)
Когда в обществе обострились проблемы со взаимопониманием и здоровые люди друг друга не слышат или отказываются это делать, студенты с нарушением слуха, поставили документальный спектакль, чтобы рассказать о себе, доказывая творчеством, что все возможно.