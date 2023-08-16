В Великобритании запустили фонд в 1 млрд фунтов для поддержки местного финтеха

Несколько компаний, среди которых Barclays, Mastercard и London Stock Exchange Group, объявили сегодня, 16 августа, о запуске инвестфонда FinTech Growth Fund, который будет инвестировать в британские финтех-проекты.

Через фонд планируется первоначально инвестировать £1 млрд ($1,3 млрд). По словам Гаутама Пиллаи, фондового аналитика по финтеху из инвестбанка Peel Hunt, консультирующего проект, такая сумма — «только начало». Фонд собирается инвестировать в финтех-стартапы на ранних этапах, пока те еще не стали публичными компаниями. Планируется четыре-восемь инвестиций в год, каждая от £10 млн ($13 млн) до £100 млн ($130 млн).

Как отмечают эксперты, это редкий пример инвестфонда со столь конкретной специализацией. Ранее представители финтех-индустрии критиковали британские власти за не слишком удобную для таких компаний среду, в числе прочего связанную с выходом Великобритании из ЕС.

По подсчетам KPMG, инвестиции в эту сферу в Великобритании в первом полугодии упали на 57%. Правда, это отражает скорее общие сложности сектора в условиях высокой волатильности на рынках, инфляции, макроэкономических сложностей и т. д., чем особенности ведения бизнеса в Великобритании. По данным Statista, на Великобританию приходится 16 из 200 крупнейших финтех-компаний в мире — больше только в США. Среди британских финтех-сервисов — Checkout.com, Revolut и Freetrade.

Яна Рождественская