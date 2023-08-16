Полицейского на Кубани подозревают во взятках за возможность пользоваться базами МВД

Начальник отдела криптографической защиты информации в структуре кубанского главка МВД, ответственный за работу информационных систем, подозревается в получении взяток от коллег за предоставление возможности пользоваться полицейскими базами. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, полицейский решил получать взятки от краснодарских инспекторов ДПС.

«Зная о том, что инспекторы ДПС используют в работе федеральные информационные системы, потребовал от девяти сотрудников ДПС ежемесячно перечислять ему по 2 тысячи рублей. Взамен фигурант обеспечивал бесперебойную работу информационных систем на устройствах, используемых инспекторами ДПС»,— говорится в сообщении.

Те же сообщили об этом в краевое следственное управление СК России, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным СУ СКР, всего мужчина получил от коллег взяток на общую сумму свыше 200 тыс. руб. Всего он подозревается в девяти эпизодах получения взяток.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ и службы собственной безопасности полицейского главка.

В пресс-службе ГУ МВД по Кубани сообщили, что в настоящее время в отношении подозреваемого назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Михаил Волкодав

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