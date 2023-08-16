Почти 4 млн рублей поступило в фонды кандидатов на пост воронежского губернатора

По данным на начало прошедшей недели, в избирательные фонды пяти кандидатов на пост губернатора Воронежской области поступило почти 3,89 млн руб.

Согласно материалам избирательной комиссии региона, самая крупная сумма в 1,5 млн руб. поступила на счет кандидата от ЛДПР депутата облдумы Павла Большова. Из этих денег израсходовано почти 1,19 млн руб. На счет действующего губернатора Александра Гусева («Единая Россия») перечислен 1 млн руб., из которого израсходовано 351 тыс. руб.

На счет коммуниста Андрея Рогатнева поступило 650 тыс. руб. Из этой суммы потрачено 576 тыс. руб. На счет представителя «Родины» Игоря Борисова перечислено 370 тыс. руб., а кандидата от партии «Справедливая Россия — За правду» Ярослава Тарасова — 367 тыс. Эти кандидаты израсходовали соответственно 352 тыс. и 366 тыс. руб.

Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября. Кроме того, в регионе впервые будет применено дистанционное электронное голосование — отдать свой голос на портале vybory.gov.ru и в мобильном приложении можно будет с 8 по 10 сентября.

Владимир Зоркий