На ремонт фасадов Дома республики и покупку флагов направят до 1 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционах 18 и 21 августа выберет подрядчика текущего ремонта конструкций государственной символики на фасадах Дома республики на улице Тукаева, 46 и поставщика флагов, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная стоимость двух контрактов составляет 1,19 млн руб., в том числе 449 тыс. руб.— на ремонт символики и 750 тыс. руб. — на флаги. Они будут оплачены из бюджета Башкирии.

Подрядчик ремонта должен в течение 30 дней демонтировать конструкции гербов и баннер, очистить и покрасить крепления, отремонтировать лепные гербы, водрузить их на место.

Флаги необходимо поставлять по требованию заказчика до 25 декабря текущего года. Они должны быть семи видов, предназначенные для кабинетов и для улицы, сшитые из габардина, сатина, полиэфирного шелка или флажной сетки.

Майя Иванова

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