Глава Кубани попросил родителей не снимать 1 сентября линейки с квадрокоптеров

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил родителям школьников о запрете на полеты беспилотников и попросил их не снимать 1 сентября линейки с квадрокоптеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил родителям школьников о запрете на полеты беспилотников и попросил их не снимать 1 сентября линейки с квадрокоптеров.

Это нужно, чтобы не создавать «дополнительные риски», написал он в своем Telegram.

За порядком 1 сентября на Кубани будут следить около восьми тысяч сотрудников полиции и казаков, сообщает пресс-служба администрации региона. Со ссылкой на руководство кубанской полиции отмечается, что правоохранители задействуют около 100 кинологических расчетов для осмотра школьных территорий, дополнительно осмотрят магазины рядом со школами и проверят, чтобы там не продавались алкоголь и сигареты.

По данным властей, сегодня все школы региона оснащены системами видеонаблюдения и оповещения. Вместе с тем учителя должны знать порядок действий в случае нештатных ситуаций, написал губернатор. Также он обратил внимание на необходимость привести в порядок тротуары, обновить знаки и разметку вблизи школ, проверить состояние автобусов и безопасность маршрутов.

Первого сентября в Краснодарском крае 1252 школы откроют свои двери для порядка 780 тыс. учеников, из которых 80 тыс. — первоклассники.

Михаил Волкодав

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