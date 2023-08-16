Заммэра по ЖКХ в Ярославле прокомментировал отсутствие горячей воды

В Ярославле все дома подключены к горячему водоснабжению, однако не все ее получают. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов в ходе прямого эфира мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В соцсетях жители Ярославля из всех районов города жалуются на отсутствие горячей воды. Однако, как отметил господин Степанов, все дома подключены на сегодняшний день к горячему водоснабжению, однако не все могут ей воспользоваться. Это происходит из-за выявленных дефектов во время опрессовки трубопроводов. На время ремонта дома подключают к обратному трубопроводу, что исключает циркуляцию горячей воды и снижает ее температуру.

«На сегодняшний день ни один дом не отключен от горячей воды, но есть много домов, которые питаются с обратного водовода. На них действительно качество горячего водоснабжения снижается: либо температура ниже, либо цвет ухудшается. Поэтому жители просто не пользуются водой и говорят, что ее нет, даже не открывая кран. А сначала надо сделать проливку. Сетевая организация должна промыть сети на улице, потом управляющая организация промыть сети дома и дальше подать воду на стояки в доме. Мы зачастую видим, что есть жалобы в доме, при этом в соседнем доме температура горячей воды 53 градуса, а у них на этом доме водоразбор ноль, то есть закрыта задвижка. Либо председатель, либо жители дома значит приняли решение не потреблять воду с обратного водовода. Это ваше решение, нужно ждать, когда будет подана вода с циркуляционной системы, но этого можно ждать длительный период. Большинство же домов используют воду с обратного водовода»,— прокомментировал Николай Степанов.

Алла Чижова