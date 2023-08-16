FinExpertiza: Воронежская область заняла девятое место в РФ по объему отходов

Воронежская область вошла в десятку регионов России с наибольшим объемом произведенного мусора в 2022 году. На нее приходится 2,1% от всех ТКО страны — с этим показателем она заняла девятое место в рейтинге субъектов РФ, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (на основе информации Росприроднадзора).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется также, что на одного воронежца в прошлом году пришлось 426,9 кг мусора — с этим результатом регион не попал ни в число лидеров, ни в число антилидеров.

На Белгородскую область в прошлом году пришлось 0,9% от всех ТКО страны, на одного белгородца — 260,8 кг мусора. В Липецкой области показатели составили 0,7% и 293,5 кг соответственно, в Курской — 0,6% и 237,1 кг, в Тамбовской — 0,5% и 251,7 кг. На Орловскую область в прошлом году 0,4% от общего объема ТКО в РФ, на одного орловчанина — 243,2 кг. Среднестатистический россиянин за 2022 год произвел 312,6 кг мусора, что на 5,7% или почти на 20 кг меньше, чем в 2021-м.

«Сокращение генерации бытового мусора в 2022 году соотносится с уменьшением потребления и снижением оборотов розничной торговли: люди стали приобретать меньше товаров, а значит, уменьшилось и количество выбрасываемой упаковки. Сейчас потребление восстанавливается и даже растет, продолжает развиваться электронная коммерция и онлайн-доставка, что может привести к увеличению образования ТКО, если в среднесрочной перспективе структура упаковки потребительских товаров не претерпит существенных изменений в сторону большей экологичности», — считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее стало известно, что в прошлом году в четырех регионах Черноземья сократилось количество нелегальных свалок, еще в двух — выросло.

Алина Морозова

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