Экс-сотрудницу липецкого райотдела судебных приставов будут судить за хищения

Управление Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области завершило расследование уголовного дела против 42-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы), сообщили в ведомстве.

По версии следствия, женщина, занимавшая пост заместителя начальника отделения — заместителя старшего судебного пристава одного из районных отделений судебных приставов УФФСП России по Липецкой области, с июля 2021 года по июль 2022-го перечислила 170 тыс. руб. с депозита отделения. Деньги она переводила физическим лицам, которым была должна.

Незаконные переводы выявил эксперт по контрольно-ревизионной работе УФССП в ходе ведомственной проверки. Обвиняемая раскаялась в содеянном и приняла меры к возмещению причиненного ущерба.

Сергей Толмачев