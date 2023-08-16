Специалисты «Воронежэнерго» обеспечили электроэнергией мегашколу в Воронеже

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» подключили к электрическим сетям новую мегашколу, которая возводится в Воронеже на пересечении Московского проспекта и улицы Ломоносова.

Фото: Воронежэнерго

Образовательный центр строится в рамках реализации нацпроекта «Образование» и представляет собой крупнейший учебный комплекс в стране, где смогут обучаться 2 860 детей в 110 классах. Мегашкола станет центром образования и развития для детей и подростков. Учебный комплекс площадью 300 тысяч квадратных метров состоит из 7 зданий, в каждом из которых будут проходить различные этапы образовательного процесса: начальное, среднее и высшее образование, подготовка к ГИА и ЕГЭ, а также дополнительное образование.

Возможность обеспечения надежного энергоснабжения новой школы была заложена специалистами «Воронежэнерго» заблаговременно, еще при проектировании современной цифровой подстанции 110 кВ «Спутник». На финальном этапе технологического присоединения учебного заведения энергетики построили от питающего центра две кабельные линии электропередачи уровня напряжения 10 кВ с применением технологии горизонтально направленного бурения, а также спроектировали и установили подстанцию 10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью 2 тысячи кВА каждый. Общая присоединенная мощность образовательного учреждения составила 1,95 МВт.

«Обеспечение электроэнергией образовательных учреждений, возводимых в рамках национальных проектов, – одна из первоочередных задач энергетиков. Это наш вклад в развитие и стабильное функционирование социальной сферы региона», – отметил директор воронежского филиала «Россети Центр» Вячеслав Антонов.