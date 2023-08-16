В Башкирии увеличили финансирование школьных инициатив

В текущем году на финансирование школьных инициатив направят 70,17 млн руб. Указом главы Башкирии, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона, вносятся изменения в соответствующий указ от 6 сентября 2021 года. В прежней редакции документа сумма составляла 70 млн руб. При этом ежегодно, кроме 2023 году, на эти цели выделяется 30 млн руб., по 500 тыс. руб. на каждый проект.

Кроме того, в текущем году общий объем бюджетных ассигнований из бюджета республики на реализацию проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных учреждений Башкирии составит 9,83 млн. руб. В прежней редакции эта сумма не была прописана.В остальные годы на эти цели ежегодно выделяется 10 млн. руб., субсидия на один проект составляет до 2 млн. руб.

Таким образом, в 2023 году на 170 тыс. руб. увеличивается объем бюджетных ассигнований на реализацию инициатив школьников и на такую же сумму уменьшится объем субсидий на развитие сети предуниверсариев.

Майя Иванова

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