Власти Кубани пообещали компенсировать 50% затрат аграриев на борьбу с саранчой

В текущем году власти Краснодарского края планируют компенсировать 50% затрат аграриев по защите полей от нашествия саранчи, сообщил на пресс-конференции вице-губернатор края Андрей Коробка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Ульченко, «Ъ-Кубань» Фото: Андрей Ульченко, «Ъ-Кубань»

Как отметил вице-губернатор, на данный момент запрещена обработка в плавневой зоне, что осложняет борьбу с вредителем. Он добавил, что хотелось бы предупреждать работу по плавням. Однако в случае проведения такой обработки о вреде водным объектам напомнят экологи. Поэтому работа с саранчой будет проводиться на полях. Для этой цели в крае есть все ресурсы.

Как подчеркнул господин Коробка, главная задача на данный момент — сохранить урожай озимой пшеницы, кукурузы.

«Саранча съедает поле за 3-4 часа. У нас есть много компаний, которые могут провести авиахимобработку. Главное, нашим агрономам контролировать ситуацию на местах. В этой части мы будем помогать»,— сказал вице-губернатор.

Ранее власти региона сообщали, что в 2023 году на Кубани была впервые выделена субсидия на борьбу с саранчой в сумме 15 млн руб.

Андрей Пугачев

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