Спикер Госсовета Крыма Константинов: курорты полуострова загружены на 60%

Уровень загрузки крымских курортов на сегодня в среднем составляет 60%. Об этом сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В эфире телеканала «Россия 24» он высказал мнение, что текущий курортный сезон в Крыму нельзя назвать провальным, по крайней мере, текущая загрузка отелей и здравниц полуострова позволит им выплатить зарплаты сотрудникам, налоги и рассчитаться за коммунальные ресурсы.

Он уточнил, что власти региона еще будут собирать информацию для того, чтобы определить, какую помощь для туриндустрии еще попросить у федеральных властей. По его словам, уже около 2,7 млрд руб. поддержки на выплату четырех МРОТ при сохранении всех рабочих мест уже ранее были получены, в настоящее время идет формирование списков на выплаты.

Михаил Волкодав

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