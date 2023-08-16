Спрос на ипотеку на вторичном рынке Кубани вырос в 1,5 раза

В 2023 году спрос на ипотеку на вторичном рынке недвижимости увеличился в 1,5 раза, достигнув 2,2 тыс. заявок. Это 3% от всех заявок в России. По темпам роста этого показателя Краснодарский край уступает только Москве — 10 тыс. заявок, Подмосковью — 6,7 тыс. и Санкт-Петербургу — 4,2 тыс., сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

При этом объем ипотечных кредитов на Кубани увеличился вдвое, что в том числе связано с повышением стоимости вторичной недвижимости. В этом году средняя цена покупаемой в ипотеку вторичной недвижимости составляет 6,2 млн руб., что на 700 тыс. руб. (11,3%) больше, чем в прошлом году.

Средняя сумма кредита составляет 4 млн руб. — это на 15% больше, чем в прошлом году (3,4 млн руб.). Ипотечный портфель региона за год вырос в полтора раза и уже превысил 584 млрд руб. При этом ранее мы писали, что Кубань стала лидером по темпам прироста просроченной ипотеки в России, обогнав Москву и Питер.

Георгий Ефименко

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