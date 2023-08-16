Рост прибыли и выручки Tencent разочаровал аналитиков и инвесторов

Китайский телекоммуникационный гигант Tencent представил финансовую отчетность за второй квартал 2023 года, из которой следует, что чистая прибыль компании выросла на 41% по сравнению с прошлым годом, до 26,17 млрд юаней ($3,6 млрд). Выручка же Tencent второй квартал подряд растет на 11%, на этот раз составив 149,2 млрд юаней ($20,6 млрд).

Несмотря на хорошие результаты всех подразделений Tencent, акции компании по итогам торгов среды на Гонконгской фондовой бирже подешевели более чем на 1%. Дело в том, что ключевые финансовые показатели оказались хуже прогнозов аналитиков. Так, консенсус-прогноз аналитиков по объему выручки составлял 151,7 млрд юаней, а по чистой прибыли — 33,4 млрд.

Продемонстрированные результаты свидетельствуют о том, что Tencent начинает восстанавливаться после крайне неудачного для себя 2022 года, когда весь технологический сектор Китая испытывал серьезное давление со стороны властей страны, а геймеры стали проводить заметно меньше времени в играх по сравнению с разгаром пандемии COVID-19 и массовых ковидных ограничений. Но инвесторы опасаются, что восстановление Tencent, как и всей китайской экономики, окажется не столь стремительным, как на то надеялись аналитики.

Ранее по итогам второго квартала года отчиталась Alibaba Group. Главный конкурент Tencent сумел вернуться к росту ключевых показателей после более чем года проблем, связанных с расследованиями властей в отношении компании и ее основателя Джека Ма. Так, выручка Alibaba выросла на 14%, до 234,2 млрд юаней ($32,3 млрд), а чистая прибыль — примерно на 50%, до 34,3 млрд юаней ($4,7 млрд). Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Кирилл Сарханянц