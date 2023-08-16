Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рост прибыли и выручки Tencent разочаровал аналитиков и инвесторов

Китайский телекоммуникационный гигант Tencent представил финансовую отчетность за второй квартал 2023 года, из которой следует, что чистая прибыль компании выросла на 41% по сравнению с прошлым годом, до 26,17 млрд юаней ($3,6 млрд). Выручка же Tencent второй квартал подряд растет на 11%, на этот раз составив 149,2 млрд юаней ($20,6 млрд).

Несмотря на хорошие результаты всех подразделений Tencent, акции компании по итогам торгов среды на Гонконгской фондовой бирже подешевели более чем на 1%. Дело в том, что ключевые финансовые показатели оказались хуже прогнозов аналитиков. Так, консенсус-прогноз аналитиков по объему выручки составлял 151,7 млрд юаней, а по чистой прибыли — 33,4 млрд.

Продемонстрированные результаты свидетельствуют о том, что Tencent начинает восстанавливаться после крайне неудачного для себя 2022 года, когда весь технологический сектор Китая испытывал серьезное давление со стороны властей страны, а геймеры стали проводить заметно меньше времени в играх по сравнению с разгаром пандемии COVID-19 и массовых ковидных ограничений. Но инвесторы опасаются, что восстановление Tencent, как и всей китайской экономики, окажется не столь стремительным, как на то надеялись аналитики.

Ранее по итогам второго квартала года отчиталась Alibaba Group. Главный конкурент Tencent сумел вернуться к росту ключевых показателей после более чем года проблем, связанных с расследованиями властей в отношении компании и ее основателя Джека Ма. Так, выручка Alibaba выросла на 14%, до 234,2 млрд юаней ($32,3 млрд), а чистая прибыль — примерно на 50%, до 34,3 млрд юаней ($4,7 млрд). Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...