«В больших матчах Эрлинг Холанн теряется»

В среду вечером «Манчестер Сити» сыграет с «Севильей» в рамках Суперкубка UEFA. Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы встретятся в греческом Пирее. Сможет ли Эрлинг Холанн забить гол? С какими проблемами столкнется «Севилья»? И насколько зрелищным будет противостояние? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с экспертом «Лиги ставок» Андреем Хомухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— У «Севильи» шансов немного. У нее все игроки стоят €223,5 млн. Для примера, у «Зенита» — €150 млн, а у «Сити» — €1,25млрд. Это все звезды во главе с Эрлингом Холанном. А на таком уровне, на котором играет «Севилья», там в одном матче кто угодно кого угодно может обыграть. По крайней мере, мне так кажется. При этом среди 10% клиентов «Лиги ставок» верят, что «Севилья» возьмет трофей. Я, честно говоря, думал, что их будет больше. У нас частенько болеют за андердогов. А вы верите сегодня в чудо?

— Любой Суперкубок — это противостояние двух топ-клубов. И произойти может все что угодно. Тем более «Манчестер Сити» в прошлом туре потерял, можно сказать, одного из главных диспетчеров своего клуба и надежду Пепа Гвардиолы — Кевина Де Брёйне. Мне кажется, что на сегодняшний момент ждать явную победу «Манчестер Сити» опрометчиво. Нужно учитывать, что сейчас формат Суперкубков изменился, и командам предстоит сыграть только 90 мин, и потом будет серия пенальти. Я думаю, «Севилья» найдет внутренние ресурсы, чтобы оказать сопротивление такому гранду, как «Манчестер Сити».

— А как же все разговоры о том, что у «Севильи» €90 млн долга, что там проблем в составе вагон. На старте сезона она проиграла 1:2 «Валенсии». При этом игра, которую называют еще навес по флангам, в центр, очень простая. Это все говорят эксперты, которые хорошо разбираются в футболе. Получается, если так, то мы можем посмотреть на серьезные коэффициенты, где «Севилья» не проиграет?

— Все верно. Коэффициент 2,7 на то, что «Севилья» не проиграет в данном матче в основное время. И также хочу заметить, что для всех футболистов поле одинаковое, мяч круглый, и все будет зависеть от желания команд победить. Мы можем вспомнить недавнее противостояние «Манчестер Сити» и «Арсенала» за Суперкубок Англии, в котором, к сожалению, «Сити» не выглядел так, что он готов был забрать этот кубок. За что и поплатился — Суперкубок забрал «Арсенал».

— Причем пропустил на последних минутах, проиграл в дополнительное время. Тут стоит сказать, что сейчас в суперкубке тоже нет дополнительного времени. Сразу после окончания основного времени будет серия пенальти. И для тех, кто верит в чудеса: если, например, «Манчестер Сити» возьмет по пенальти этот трофей, то коэффициент на это 9. Если же «Севилья» победит по пенальти, то коэффициент 10.

— Мы говорим о том, что «Севилья» окажет все-таки сопротивление, и не будет у нас парада голов. Мне кажется, сегодня будет более закрытый футбол со стороны «Севильи». И думаю, что они заставят нас понервничать и понервничать болельщиков «Манчестер Сити».

— Лично мне слабо верится, что «Севилья» может что-то противопоставить этому совершенно сумасшедшему «Манчестер Сити». Кто-то считает, что голов будет много, Эрлинг Холанн забьет как минимум два. А кто-то уверен, что «Севилья» будет пытаться выстоят против «Манчестера», много голов не будет. Какие пари, на ваш взгляд, могут зайти с большой долей вероятности?

— В первую очередь можно рассмотреть пари на то, что обе забьют. Как мы знаем, «Манчестер Сити» — это забивная команда. Также в «Лиге ставок» можно поставить на то, что Эрлинг Холанн забьет, с коэффициентом 1,55. Есть пари еще лучше — Эрлинг Холанн забьет больше «Севильи», то есть это игра между игроком и командой по количеству забитых мячей. Коэффициент на данное событие — 2,5. Можно также попробовать угадать точный счет. В двух из трех последних матчей как раз «Манчестер Сити» выиграл у «Севильи» со счетом 3:1. С коэффициентом 11 можно поставить на данный исход и испытать удачу, попытаться увеличить свой банк в 11 раз.

— Вроде как ставка на Эрлинга за 1,55 в «Лиге ставок» — это хорошо. А на то, что он забьет первый гол в матче, коэффициент вообще высокий — 2,9. Но вся проблема в том, что, например, в Суперкубке Англии с «Арсеналом» он не забил, в финале Лиги чемпионов не забил — в больших матчах теряется человек. Вот таким, как «Бернли», он может забивать вроде как. А как только финал и матч крутой, то он, что называется, мимо денег. Нет такого ощущения?

— Но именно к Эрлингу Холанну всегда приковано пристальное внимание специалистов противоположных команд, и настраивают игру как раз против него. Вероятнее всего, сегодня будет активная игра в персональную защиту именно с Эрлингом Холанном, чтобы не давать ему возможность принимать мячи.

— Но не только Холанном единым, что называется, живы ставки. Например, с коэффициентом 2,4 можно поставить на гол Хулиана Альвареса, 3,1 — на гол Фила Фодена, а первый гол в матче вообще идет за 6,6. Коэффициент 4,8 на гол Джека Грилиша, достаточно высокий. Мне очень нравится спецпари, что забьют и Альварес, и Холанн за 3,7. Кстати, мы говорили о высоких коэффициентах, о том, что обе забьют, а также о том, что голов будет. Как это связать?

— Мы в любом случае понимаем, что «Манчестер Сити» является явным фаворитом данного противостояния. Но если «Севилья» в первый промежуток времени навяжет борьбу и случайным образом забьет гол, то игра может перейти в совершенно другое русло. Здесь необходимо учитывать именно позицию главного тренера «Севильи», какую тактику он примет. Либо они будут играть в глубокой обороне, либо попытаются найти удачу на стороне «Сити» и забить первыми в матче.

— Дойдет ли дело до пенальти? Напомню, что тут очень высокие коэффициенты. Победа «Сити» по пенальти идет за 9, а «Севильи» — за 10. Смогут ли дотянуть до пенальти команды, есть ли такая вероятность?

— Футбол — настолько интересный вид спорта, что даже у явных андердогов бывают шансы и выиграть, и дотянуть до серии пенальти. Поэтому мы будем надеяться на яркую качественную игру, которая нам подарит большое количество эмоций. А специально для данного матча мы в «Лиге ставок» сделали повышенные коэффициенты и на победу «Манчестер Сити», и на победу «Севильи».

— Самый большой коэффициент, который я смог найти на сайте «Лиги ставок», касается победы «Севильи» в основное время со счетом 3:0. Он составляет 101. Скорее всего, конечно, такое невозможно, хотя чудеса случаются и в футболе.