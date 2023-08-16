Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, прототипы каких автомобилей покажут в рамках экспозиции, в том числе о «Москвиче-2150».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Журнал «Автопилот» Фото: Журнал «Автопилот»

В рамках проходящего в августе Московского урбанистического форума в «Манеже» открывается выставка, посвященная достижениям транспортного комплекса Москвы с 2010 года. Неужели до этой даты транспорт в столице никак не развивался? Развивался, но не такими темпами, и самое главное — руководила этим процессом совсем другая команда.

Впрочем, не будем несправедливы. В экспозиции нашлось место не только таким актуальным проектам, как МЦК, БКЛ или Московские центральные диаметры, но и креативным работам представителей предыдущих поколений. В «Манеже» можно увидеть уникальные автомобили марки «Москвич», которые с 70-х по 90-е годы были сделаны в единичных экземплярах, но в серию не пошли, а сразу заняли место в музее АЗЛК.

После закрытия завода имени Ленинского комсомола закрылся и музей. Его коллекция долго кочевала с места на место, пока ее фактически не спасли власти столицы. Через год она должна занять свое место в экспозиции нового Музея транспорта Москвы, который откроется рядом с площадью трех вокзалов в перестроенном здании автобусного гаража. Последний без малого 100 лет назад построили по проекту знаменитого Константина Мельникова.

А пока в «Манеже» покажут восемь уникальных прототипов. Об их разработке посетителям выставки расскажут конструкторы и дизайнеры, участвовавшие когда-то в создании этих автомобилей. Интервью с ними будут транслировать на экранах экспозиции. Есть среди этих восьми машин и прототип внедорожника «Москвич-2150» — несбывшаяся мечта завода имени Ленинского комсомола.

В середине 70-х эта машина проиграла в конкурентной борьбе прототипу вазовской «Нивы». Плановая экономика не предполагала выпуска на разных заводах двух разных внедорожников. Спустя полвека ситуация иная. И нынешний «Москвич 3» может конкурировать с Lada X-Cross 5, тоже сделанной из китайского кроссовера. Конкурировать не в виде прототипа, а в виде серийной модели.