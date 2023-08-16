В 2024 году на Кубани начнут строить новый Федоровский гидроузел

Строительство нового Федоровского гидроузла в Краснодарском крае начнется в 2024 году. Проектный срок работ ориентировочно составит три года, сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.
Фото: Краснодарские известия
Как рассказал вице-губернатор, на данный момент проектирование нового Федоровского гидроузла завершено. Новый объект будет возводиться на месте старого русла реки Кубань, рядом с ранее разрушенной дамбой.
Сегодня проект нового Федоровского узла проходит завершающую экспертизу.
«Срок сдачи объекта составляет три года. Но мы не можем ждать столько времени и будем просить, чтобы закончили за 2-2,5 года»,— отметил господин Коробка.
Напомним, Федоровский гидроузел, расположенный на реке Кубань вблизи станицы Федоровской Абинского района, обрушился 22 апреля 2022 года.