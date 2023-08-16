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В Сочи бродячая кошка спровоцировала взрыв трансформатора и отключение воды

В Сочи бродячая кошка забралась на открытую часть трансформатора, что повлекло за собой взрыв распределительного устройства и отключение водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба городского «Водоканала».

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Инцидент произошел сегодня утром в Дагомысе. Жители района на некоторое время остались без воды, но вскоре технические неполадки были устранены.

В настоящее время проблемы с водоснабжением наблюдаются в селе Сергей-Поле. Именно там специалисты занимаются обследованием резервуаров, поверкой разводящих сетей, а также перезапуском систем управления насосами.

Снижение напора воды заметили в домах на ул. Славы, ул. Батумское шоссе, ул. Краснооктябрьская, ул. Новошкольная, в пер. Солнечногорский, пер. Араратский, пер. Прудный, пер. Масис, пер. Праздничный, пер. Севанский и пер. Тамбовский.

Уточняется, что для обеспечения подвоза воды населению задействованы четыре автоцистерны.

Валерия Каманина

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