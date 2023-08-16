В Сочи нашли отца и сына, пропавших в горах три дня назад

В горах Сочи обнаружили туристов, отправившихся в поход к Красной Поляне через горы Майкопского района. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Поиски отца и сына продолжались на протяжении трех дней с помощью вертолета.

«Сегодня около полудня спасателям позвонила родственница туристов и сообщила, что они вышли на связь по телефону. Находятся неподалеку от Бзерпинского карниза, чувствуют себя хорошо, травм нет»,— говорится в сообщении.

Мужчины рассказали, что заблудились в тумане, миновав перевал Чертовы ворота. Выйдя на Солнцевский хребет, туристы спустились к реке Кише, затем через Сенную поляну направились к перевалу Аспидный и далее вниз к реке Уруштен.

Днем ранее туристы слышали вертолет, но не пытались разводить сигнальный костер. Мужчины заявили, что были удивлены, узнав о поисках. Дальнейший спуск к Красной Поляне туристы намерены совершать самостоятельно.

Анастасия Донскова

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