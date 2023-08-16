Стоимость подготовки ребенка к школе в Воронеже за пять лет выросла на 69%

В Воронеже стоимость подготовки ребенка к школе за последние пять лет выросла на 69%. Такой вывод можно сделать из исследования рекрутингового сервиса Superjob.

В период с 21 июля по 14 августа сотрудники компании опросили 500 жителей областного центра, задав им один вопрос: «Какую сумму вы потратили в этом году на подготовку вашего ребенка (одного ребенка) к новому учебному году в школе?». Проанализировав результаты опроса, специалисты выяснили, что в этом году воронежцы потратили на канцелярию, форму, рюкзаки и так далее в среднем 11,5 тыс. руб. В 2022 году эта сумма равнялась 10,4 тыс. руб., в 2021-м — 9,1 тыс. руб., в 2020-м — 7,4 тыс. руб., в 2019-м — 6,8 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Воронеже ко Дню знаний могут открыться две школы и три детсада за 6,5 млрд руб.

Алина Морозова

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