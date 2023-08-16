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Коммерсантъ FM
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Генная терапия помогает от алкоголизма

Она обеспечит химическую ребалансировку привыкшего к пьянству мозга

Злоупотребление алкоголем кажется практически нерешаемой проблемой. Часто люди, проведшие в завязке много лет, возвращаются к пьянству. Физиологический механизм, заставляющий снова начать пить, вероятно, может быть исправлен генетической терапией. Хорошие результаты уже есть, но пока только на обезьянах.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В мире от злоупотребления алкоголем умирает примерно 2 млн человек в год, но это только непосредственно пьяницы. Беда в том, что алкоголик создает (как правило) невыносимые условия жизни для родных и близких, для друзей и сослуживцев. Так что, если удастся найти средство вернуть алкоголика к трезвой жизни, с облегчением вздохнет несколько миллионов человек.

Задача просто формулируется: нужно помешать мозгу пьяницы вернуться к тому привычному блаженному состоянию, во имя которого он требует и требует спиртного.

Ученые из Орегонского медицинского университета попробовали решить эту задачу при помощи генной терапии, которая обычно используется на ранних стадиях болезни Паркинсона. Они «сбросили настройки» допаминового вознаграждения, образовавшиеся в мозгу четырех обезьян, которых (увы) приучили выпивать.

Для этого они доставили в область мозга, где вырабатывается допамин, ген, отвечающий за синтез нейротрофического фактора глиальной клеточной линии (GDNF). GDNF стимулирует рост клеток, и ученые обнаружили, что этот ген эффективно перезапускает выработку допамина, недостаток которого, в частности, и заставляет пьяницу пить.

На обезьянах удалось убедительно показать, что повышение уровня допамина снижает влечение к алкоголю и его употребление практически до нуля, сообщают исследователи, так что, вероятно, гипотеза об эффективности генной терапии по меньшей мере обнадеживает. Для подобного перезапуска требуется вмешательство в мозг, так что, даже если эффективность подтвердится и для людей тоже, использовать этот метод можно будет только в особо тяжелых случаях алкогольной зависимости, когда все остальные средства исчерпаны.

Злоупотребление алкоголем фиксируется, если человек выпивает в год свыше 10 л спиртного в пересчете на безводный спирт.

Примерно до 1980 года считалось, что тяжелое пьянство — это не болезнь, а моральная проблема; после этого медицина сделала широкий шаг вперед в исследовании алкоголизма и пришла к выводу, что зависимости, не только алкогольная,— это хронические рецидивирующие заболевания, такие же как диабет, гипертония, шизофрения, депрессия и т. д. Истинная причина зависимости — комплексная: сочетание биологических, психологических и социальных факторов.

Исследователи предупреждают, что простой перенос эксперимента с обезьян на людей невозможен прежде всего потому, что у обезьян нет социальной составляющей и минимальна психологическая составляющая.

Ольга Грибова, по материалам статьи

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