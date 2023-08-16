В селе Русско-Высоцкое многоквартирные дома остались без газа из-за аварии

Администрация МО «Русско-Высоцкое сельское поселение» сообщила об аварии на сетях газоснабжения в селе Русско-Высоцкое, временно приостановлена подача газа во все многоквартирные дома. Сообщение появилось на официальной странице администрации «ВКонтакте».

Около 5 утра 16 августа на пункте редуцирования газа в селе Русско-Высоцкое сработал предохранительный запорный клапан, после чего всем жителям рекомендовали перекрыть краны у газового оборудования. Глава муниципалитета Лариса Волкова рассказала 47news, что в результате аварии без газа остались все 26 многоквартирных домов села, среди которых четыре десятиэтажки. По ее словам, к ликвидации аварии были подключены все аварийные бригады.

В 13:01 администрация поселения сообщила, что, по информации АО «Газпром газораспределение ЛО», ремонтные работы завершены. После этого начался поквартирный обход во всех многоквартирных домах села.

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