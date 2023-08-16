Кондратьев: на Кубани отреставрируют 60 объектов исторических зданий в 2023 году

На Кубани в 2023 году отреставрируют более 60 объектов культурного наследия. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

К настоящему времени уже завершается реставрация здания Первой городской больницы в Армавире. Учреждение построили в 1957 году на месте разрушенной во времена ВОв больницы.

«Здесь укрепили перекрытия и кровлю, обновили фасад и помещения, заменили окна и двери, коммунальные сети, обустроили пандус»,— говорится в сообщении.

Завершено обновление здания краевого художественного музея имени Коваленко, здания гимназии №36, женского городского училища и фасада Кубанского медуниверситета в Краснодаре. Идет реставрация бывших госпиталей времен войны в Сочи. Разработана проектная документация работ по обновлению башни на горе Большой Ахун и ж/д вокзала Тихорецка.

Анастасия Донскова

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